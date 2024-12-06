Мигрант надругался над 15-летней сотрудницей российского кафе

В Тыве 22-летнего мигранта будут судить за надругательство над 15-летней девушкой в кафе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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По версии следствия, инцидент произошел в августе 2024 года в кафе, где работала девушка-подросток. Уроженец Узбекистана совершил в ее отношении иные насильственные действия сексуального характера. В результате произошедшего у несовершеннолетней возникло временное психическое расстройство, которое оценили как тяжкое последствие. В ходе следствия стражи порядка установили, что иностранец находился на территории России законно.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Следователи собрали необходимые доказательства и передали материалы с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.