Ученик ударил нескольких сверстников ножом в школе в Краснодаре

Восьмиклассник напал с ножом на учеников своей школы в Краснодаре, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пострадали пять детей — двое получили колото-резаные раны (один в грудь, живот и бедро, а второй в ногу), один — перелом носа, еще двое отделались синяками. Трое пострадавших были экстренно госпитализированы.

Согласно информации источника, конфликт произошел из-за того, что две группы детей поругались из-за громкой музыки из переносной колонки. При этом в школе не оказалось медсестер. Пока на место происшествия ехали врачи, пострадавшим пришлось оказывать помощь другим ученикам.