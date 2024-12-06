Гражданку Украины заочно арестовали за незаконное пересечение границы РФ

Гражданке Украины Диане Буцко заочно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Курской области.

«Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство Пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Буцко Д.В., ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»)», — говорится в сообщении.

Буцко объявлена в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

По версии следствия, Буцко «с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, 6 августа 2024 года незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области».

На днях суд заочно арестовал гражданина Германии Коннолли Николаса Симона, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации в Курской области.