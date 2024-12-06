Гуфу изменили меру пресечения

Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, который ему надели ранее в рамках избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий по уголовному делу о грабеже. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, это связано с изменением в отношении рэпера меры пресечения.

"Алексею Долматову изменили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий и сняли с него электронный браслет", - сказал собеседник агентства.

Адвокат репера Сергей Жорин подтвердил ТАСС эту информацию, но от комментариев воздержался.

В конце октября после отдыха в бане в подмосковной Апрелевке музыкант устроил потасовку, ударив по голове своего оппонента. Пострадавший, который оказался находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур, написал заявление на Долматова. В отношении рэпера и еще одного участника потасовки было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Гуф вышел на сцену VK Stadium с электронным браслетом и благодарностью полиции

В рамках расследования уголовного дела Наро-Фоминский городской суд назначил фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как уточнял ТАСС адвокат музыканта Сергей Жорин, Гуфу запретили общаться со свидетелями или потерпевшим и посещать баню - место происшествия. Вместе с тем рэперу не запретили покидать жилище и выступать на концертах. После избрания меры пресечения Гуфа госпитализировали в одно из медицинских учреждений для прохождения плановой процедуры по восстановлению здоровья.