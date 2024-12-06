Акула запрыгнула в лодку к рыбакам и попала на видео

Акула запрыгнула на борт рыболовецкой лодки в Южной Кореи. Об этом Yahoo.

Инцидент произошел в ноябре у берегов провинции Южный Кенсан и попало на видео благодаря камере видеонаблюдения. На ролике видно, как несколько рыбаков стоят у края борта с удочками, когда прямо на них внезапно выпрыгивает крупная акула-мако.

Она сильно ударила одного из рыбаков хвостом, почти сбила его с ног, и испугала остальных. Оказавшись на палубе, хищница стала бесконтрольно биться и кусать все, что было в зоне ее досягаемости. Однако в результате происшествия никто из присутствующих на борту не пострадал.

Как только двухметровая акула успокоилась, ее выпустили обратно в море.

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.