Усыпили и вдвоем насиловали на видео: рандеву обернулось для москвички адом

Пиар-менеджер в области винного бизнеса Валентина Бодрова, чья история с изнасилованием на первом свидании разлетелась в соцсетях в начале года, решила вновь рассказать ее в подробностях авторам проекта «Справиться проще». Москвичка призналась, что о самом ужасном, что происходило с ней в ту ночь, она узнала только от следователей. NEWS.ru рассказывает историю Валентины.

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Запрос на романтику

В 2023 году девушка поняла, что в ее жизни не хватает романтики. Она призналась, что за ней мало ухаживали мужчины и теперь она захотела внимания от противоположного пола.

«Той весной у меня появился внутренний запрос — хочется романтики и свиданий. <...> Хотелось найти мужчину, с которым мы будем заниматься разными активностями, дарить друг другу эмоции. Настроение было влюбиться», — делится Валентина.

С этими мыслями девушка скачала приложение Pure, где общалась с молодыми людьми. С кем-то из них ходила на свидания. В один из вечеров она познакомилась с Иваном. Он пригласил девушку на «романтический ужин при свечах». Приготовить еду он пообещал сам. В итоге в квартире вместе с Иваном внезапно для Валентины оказался его друг Влад.

«Он объяснил, что Влад пришел с джином незадолго до меня. Я подумала, раз я пришла, то сейчас Влад посидит и уйдет. Иван начал готовить пасту. Я сказала, что не ем мясо, он нашел где-то в морозилке грибы. Я ничего не ощущала тревожного по отношению к нему. Мы просто сидели общались, а потом я просто не помню ничего. Я проснулась в его постели голой рядом с ним», — рассказывает Валентина.

«Улетела» с двух бокалов

Девушка утверждает, что никто никогда не видел ее пьяной. В гостях у Ивана она выпила лишь два бокала вина, поэтому ей кажется это странным. В ее крови не нашли каких-либо химвеществ, но анализ брали спустя четыре дня.

«Улететь с двух бокалов вина я никак не могла. У меня очень быстрый метаболизм, и я не пьянею. Я сама всех потом до дома довезу, посажу в такси», — делится пострадавшая.

«Сделаешь минет — поедешь домой»

Валентина предположила, что в эту ночь занималась сексом с Иваном. Но то, что это было не по обоюдному желанию, поняла только в момент, когда мужчина обратился к ней после пробуждения.

«Почему я обратилась в полицию — человек сказал: «Сделаешь минет — поедешь домой». И началось вот это. Он начал склонять мое лицо к своему члену: «Давай-давай, что тебе от этого будет? Сделаешь и поедешь, я тебе сам даже такси вызову». Я стала его уговаривать: «Слушай, ты встретишь другую девушку в Pure, она тебе сделает классный минет. Вань, успокойся», — рассказывает Валентина.

Обмочил с головы до ног

Далее Иван начал избивать девушку и продолжал принуждать к оральному сексу. Когда он понял, что надругаться над гостьей таким способом не получится, он начал глумиться над ней.

«Он сказал: „Не хочешь? Тогда пойдем, я нассу на тебя“. Я такая: „Да пожалуйста“. Уже была четкая позиция, что если сказала нет, то, значит, нет. Он меня повел в ванную, поставил на колени у туалета, там лежал серый коврик. И, собственно говоря, с головы до ног на меня помочился», — вспоминает Валентина.

После Иван продолжил издеваться над гостьей. О некоторых действиях насильника девушка не смогла рассказать во время дачи первых показаний.

«Мне было дико стыдно. Говорить людям о том, что этот человек подставил мое лицо к анусу своему и газоиспражнился, — это очень тяжело говорить следователю, когда твою тему мусолят в формате „хи-хи, ха-ха“. <...> Я никогда не забуду этот его противный смех, который у меня до сих пор периодически в голове выступает, какие-то ужастики снятся», — рассказывает девушка.

Предложил «меф»

По словам Валентины, насилие Иван прекратил как по щелчку тумблера. Он спокойным тоном отправил ее домой и даже начал помогать в поисках украшений, которые девушка растеряла по комнате за это время.

Уходя из квартиры, Валентина увидела в другой комнате спящего Влада, того самого друга Ивана. Он лежал голым на животе.

На выходе Иван предложил Валентине «меф». Она отказалась, а сев в такси, начала искать в интернете, что это такое. Оказалось, что речь идет о наркотике.

Синяки в ушных раковинах

По дороге Валентина записывала подруге аудиосообщения о том, что над ней надругались. Таксист несколько раз спрашивал ревущую девушку, можно ли ей чем-то помочь.

«Придя домой и посмотрев на себя в зеркало, я ужаснулась. У меня внутри ушных раковин были синяки. Я никогда такого не видела! Лицо у меня было помятое. Меня трясло, но я легла поспала», — рассказывает Валентина.

Девушка признается, что отказалась бы ехать в полицию, если бы в это время рядом с ней не оказался приятель. Он «промыл ей мозги» и сопровождал ее в полицию, где помогал составлять заявление.

Сами наснимали вещдоки

Уже во время следствия выяснилось, что утренние издевательства не самое страшное, что произошло с Валентиной во время этого визита в гости. Поскольку девушка не помнила ничего после момента, когда допила второй бокал вина, она полагала, что ночью все, что произошло между ней и Иваном, было по обоюдному согласию.

«У меня ничего не болело. И изначально против него завели дело по статье о действиях сексуального характера», — рассказывает Валентина.

Состав преступления «утяжелили» после одного вещдока. Показывать весь объем данных Валентине сразу не стали.

«Начальник следствия отвел меня в туалет. Спросил: „Ты куришь?“ Я говорю: „Не, не курю“. Он мне почти насильно воткнул сигарету, дал закурить, сам закурил. И потом мне показал сначала одно видео. Потом уже были другие, где надо мной происходят разные действия против моей воли. Я при этом нахожусь в амебном состоянии. <...> Без этих вещдоков я бы не знала, что меня изнасиловали двое», — говорит пострадавшая.

Кроме статьей о покушении на половую неприкосновенность, Иван стал фигурантом дела о незаконном производстве и распространении порнографии.