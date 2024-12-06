Пойман серийный насильник, 7 лет державший в страхе Челябинскую область

Семилетняя охота на серийного насильника в Челябинской области завершена. Благодаря генетической экспертизе, которая выявила родственную связь подозреваемого с одним из проверяемых лиц, удалось установить личность преступника.

За задержанием последовало признание, причем мужчина не только сознался в преступлениях, по которым был изобличен, но и рассказал о двух других эпизодах.

По данным ГУ МВД, преступник орудовал с 2016 года. Он нападал на женщин и девушек в балаклаве, совершая преступления сексуального характера, часто сопровождавшиеся ограблениями. Сейчас обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следкома. Расследование в отношении мужчины продолжается.