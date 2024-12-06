Хищения стали одной из возможных причин внезапной отставки экс-губернатора Курской области

Telegram-канал Mash сообщил, что Алексея Смирнова сняли с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. По данным канала, отставка связана с уголовным делом, однако проходит ли Смирнов по нему, неизвестно.

Как пишет Mash, под статью о хищении в крупном размере могут попасть заместители бывшего губернатора Алексей Дедов и Роман Денисов. Отмечается, что управление капстроительства Курской области требовало 2 млрд 112 млн рублей с региональной АО «Корпорация развития» за то, что оно не успело вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.

Mash также утверждает, что Дедова и Денисова уже привлекали в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной. По информации канала, показания на них уже дал один из арестованных замминистра обороны.

Названа причина ухода Смирнова с поста губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Смирнова 6 декабря. Экс-губернатор возглавлял Курскую область на протяжении 205 дней, что является одним из самых коротких сроков.

5 декабря Путин подписал указ о назначении на должность врио губернатора региона депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий объявил о готовности взять управление над регионом.