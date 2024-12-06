На замгубернатора Ростовской области возбуждено дело о взятке на 27 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении заместителя губернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Российская Газета

Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября по подозрению в получении взятки. Сумма полученных средств тогда не сообщалась.

Как уточняет собеседник агентства, вице-губернатор был задержан сотрудниками УФСБ при получении 27 миллионов рублей.

Кроме того, на чиновника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".

Сейчас он находится под арестом.