В Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Южнокорейские правоохранители арестовали бывшего министра национальной обороны страны Ким Ён Хёна по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Перед этим Ким Ён Хён, который подал в отставку 5 декабря, давал показания в южнокорейской прокуратуре. Ранее местные СМИ сообщали, что именно Ким Ён Хён был активным сторонником введения военного положения и, чтобы обеспечить его соблюдение, лично отдал приказ отправить военных в здание Национального собрания 3 декабря.

Вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" и параличом исполнительной власти из-за действий парламентской оппозиции неожиданно ввел военное положение, которое было отменено примерно через 6 часов. Оппозиция 4 декабря инициировала в парламенте процедуру импичмента, считая, что президент нарушил конституцию, поскольку для введения военного положения не было оснований. 7 декабря в парламенте прошло голосование по импичменту президента, которое было признано несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов депутатов Национального собрания.