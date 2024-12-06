Группа подростков изнасиловала 12-летнюю девочку и сняла это на видео

В казахстанском городе Тараз трое подростков в возрасте 14-16 лет стали фигурантами дела о групповом изнасиловании, сообщает издание ORDA. По словам матери пострадавшей, молодые люди снимали свое преступление на видео. Также родительница недовольна, что молодые люди находятся под домашним арестом, а не в СИЗО. Суд счел такую меру излишней.

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Пятого июня я обратилась в полицию о том, что над моей дочерью надругались наши соседи. Они старше моего ребенка, подросткового возраста. Их было несколько, не один мальчик. Я боюсь за себя и за своего ребенка, живем в постоянном страхе. Спать боюсь, дочку провожаю и встречаю, — заявила мать пострадавшей.

Ранее в городе Реж Свердловской области ученики девятого класса зажали в школьном туалете пятиклассника. Об этом рассказала мать другого ученика школы. Она допускает, что над мальчиком могли надругаться. По ее словам, инцидент произошел 26 ноября. Двое мальчиков держали дверь в туалете, пока двое других совершали преступление. В Следственном комитете начали проверку.