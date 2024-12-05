В Чувашии произошло массовое отравление школьников

Следственное управление СК РФ по Республике Чувашия сообщает, что в регионе было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учеников Вотланской школы Аликовского муниципального округа.

Отмечается, что вечером 4 декабря двое учеников школы обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие и пищевое расстройство. Оба ученика были госпитализированы. На следующий день такие же симптомы появились еще у нескольких учеников. Кроме того, во время осмотра школьной столовой, следователями были обнаружены продукты питания, хранившиеся с нарушением правил. В дальнейшем они будут переданы на бактериологическое исследование.

«Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологическая судебные экспертизы. Точная причина заболевания детей будет установлена после проведения необходимых исследований», — сообщили в СК.

Ранее в Новосибирске произошло массовое отравление роллами.