В США произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 потрясло Северную Калифорнию. После него власти объявили об угрозе цунами, пишет The New York Times.

© Wikipedia

Эпицентр находился у побережья, к югу от города Уайрика, пояснили в Геологической службе США.

Землетрясение ощущалось даже в районе залива Сан-Франциско, более чем в 200 милях к югу, и в долине Сакраменто на востоке.

Второе землетрясение произошло к северу от Сан-Франциско около Клирлейка, предварительная магнитуда составила 5,8, уточнили в службе.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) уточнило, что зафиксировало землетрясение магнитудой 7,3.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о цунами в прибрежных округах Северной Калифорнии и попросила жителей немедленно покинуть побережье.

В Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эксперты отметили, что на протяжении многих лет в регионе не было сильных толчков.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,7 в районе Нортридж в Лос-Анджелесе в 1994 году привело к гибели 60 человек. Около 7 тыс. жителей города получили ранения, более 40 тысяч зданий были повреждены.