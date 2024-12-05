На месте убийства главного страховщика в США нашли гильзы с тремя словами

Полиция Нью-Йорка обнаружила надписи на гильзах с места убийства главы крупнейшей в США страховой медицинской компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщили телеканалу ABC News источники в правоохранительных органах города.

"Детективы обнаружили на гильзах, найденных на месте убийства Томпсона, слова "отрицать", "защищать" и "низлагать (deny, defend, depose)", - говорится в сообщении.

Как отмечает канал, детективы полиции Нью-Йорка уже работают над тем, чтобы определить, были эти слова посланием стрелка или же намеком на мотив убийства.

Как сообщалось ранее, 50-летний Томпсон был убит около 7 утра на Манхэттене. Мужчина прибыл на ежегодную конференцию инвесторов компании из Миннесоты. Около отеля Hilton к нему подошел мужчина в маске и несколько раз выстрелил из пистолета. Бизнесмена доставили в больницу, где позже констатировали его смерть.

В полиции Нью-Йорка уточнили, что стрелок подошел сзади к Томпсону и выстрелил ему в спину, после чего бизнесмен упал на землю. Затем убийца выстрелил еще и скрылся на велосипеде.

Полиция также нашла бутылку с водой и фантик от конфеты, оставленные недалеко от места стрельбы, и сейчас проводит тесты на отпечатки пальцев или ДНК.