Под Суджей появились свиньи-каннибалы

Под Суджей заметили свиней-каннибалов. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Согласно сообщению источника, во время атаки ВСУ на Курскую область в Суджанском районе оказалось большое свиноводческое хозяйство. Часть животных смогли дожить до зимы — теперь свиньи бродят по региону в поисках пропитания. При этом животные пожирают и собственных сородичей.