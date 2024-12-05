Под Суджей появились свиньи-каннибалы
Под Суджей заметили свиней-каннибалов. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Согласно сообщению источника, во время атаки ВСУ на Курскую область в Суджанском районе оказалось большое свиноводческое хозяйство. Часть животных смогли дожить до зимы — теперь свиньи бродят по региону в поисках пропитания. При этом животные пожирают и собственных сородичей.
«Чего только не натерпелись бедные хрюшки за это время. Конечно, большинство поголовья погибли под ударами артиллерии или противопехотных мин. Но некоторым повезло. Часть свиней дожили до зимы и теперь скитаются по Суджанскому району в поисках пропитания, не брезгуя и своими менее удачливыми сородичами», — сообщает источник.