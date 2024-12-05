Монахиню арестовали за связи с самой могущественной мафией Италии

Правоохранители в Италии арестовали монахиню, которую подозревают в связи с мощнейшей мафиозной группировкой «Ндрангета». Об этом сообщило издание The Guardian.

© Вечерняя Москва

Священнослужительницу задержали вместе с еще 24 людьми в ходе масштабной облавы. По версии следствия, женщина была связующим звеном меду преступной организацией и ее подельниками в тюрьмах. В одной из них монахиня трудилась с 2010 года.

Помимо этого, правоохранителям также удалось изъять свыше 1,8 миллиона евро. Всех задержанных будут судить по ряду преступлений, в том числе по статьям о торговле запрещенными веществами и отмывании денег, говорится в материале.

Заместителя настоятеля крупного буддийского храма в тайском городе Махасаракхам Тиннапхона Чайапху обвинили в трате двух миллионов батов (порядка 5,7 миллиона рублей — прим. «ВМ») на свою любовницу.

В Санкт-Петербурге свечника храма обвинили в убийстве супруги священника. По данным следствия, мотивом преступления могла стать месть за возлюбленную. 27-летний мужчина лавки при храме Святой Троицы «Кулич и Пасха» признался в убийстве 35-летней женщины на допросе.