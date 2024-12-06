Главу «Ленбытхима» арестовали по делу о хищении 50 млн рублей

Главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова обвинили в завышении цен на сырье и материалы по госконтрактам для Минобороны, что позволило похитить более 50 млн рублей.

Как сообщает РИА «Новости», глава ООО «Ленбытхим» арестован по делу о хищении более 50 млн рублей на контрактах для Минобороны России. Ранее Михайлов находился под домашним арестом в Петербурге по обвинению в мошенничестве с госконтрактами на сумму свыше 115 млн рублей, заключенными с АО «Военторг».

Следствие утверждает, что Михайлов при исполнении контрактов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом значительные суммы. На имущество Михайлова стоимостью 40 млн рублей был наложен арест. Суд, по ходатайству следователя ГВСУ СК России, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В сообщении указано: «Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ООО »Ленбытхим« Дениса Михайлова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининграде задержали соучастников хищения государственных средств при строительстве филиала Нахимовского училища. Следователи продолжают допрашивать свидетелей по делу о поставке армии некачественных бронежилетов, в котором замешаны сотрудники ГК «Пикет». Бывший заместитель министра транспорта России Алексей Семенов арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и отправлен в следственный изолятор по решению Дорогомиловского суда Москвы.