Пара из Дагестана обманула маркетплейсы на 65 млн рублей

Супруги из Дагестана сумели обмануть несколько московских маркетплейсов на 65 млн рублей, оставляя поддельные отзывы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

29-летний Ислам и 28-летняя Маликат создали подставной интернет-магазин с накрученными ценами и купили 1582 сим-карты. Они заказывали товары якобы от разных пользователей, отменяли покупки и писали отзывы, получая бонусы.

За несколько месяцев им удалось заработать 65 млн 600 тысяч баллов и вывести 18 млн. Пару вычислили правоохранители. При обыске удалось найти 8 млн рублей наличными, а также электокар Lixiang. Супругов арестовали, а имущество изъяли.

Ранее жительница Красноярска обнаружила необычный сбой в системе Wildberries, который позволял ей переводить купленные товары в статус «оплачено» без списания денег с карты. Девушка набрала различных вещей - от косметики и постельного белья до дорогих смартфонов и золотых украшений - на 1,2 миллиона рублей. Украденное она продавала и закрывала долги. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.