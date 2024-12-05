В Санкт-Петербурге 3 декабря на пересечении Невского проспекта и улицы Маяковского пассажир такси устроил разборки со стрельбой из газового пистолета в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал "Петербургская полиция".

Сообщается, что 48-летнего кассира-контроллера, пересекавшего дорогу на электросамокате, чуть не сбил водитель такси. После этого из автомобиля вышел пассажир и начал стрелять из газового пистолета. Травм самокатчик не получил, но решил сразу обратиться в полицию.

На кадрах видно, как автомобиль такси подъезжает к пешеходному переходу, который пересекает человек на электросамокате. Машина останавливается, и из нее выбегает мужчина, который догоняет самокатчика на тротуаре и стреляет в него.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя, им оказался 41-летний местный житель, на счету которого три судимости за имущественные преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанного поместили в изолятор, а пистолет изъяли.