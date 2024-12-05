Арестованный по делу об организации убийства бизнес-партнера бывший сенатор Дмитрий Савельев якобы пожаловался, что в камере стоит слишком маленький телевизор. По неподтвержденной информации, он попросил его заменить на телевизор побольше.

Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— Один из самых богатых сенаторов Дмитрий Савельев, который сидит в СИЗО по делу об организации убийства бизнес-партнера, пожаловался на слишком маленькую плазму в камере. И попросил разрешения на покупку новой. В камере: три соседа, восемь коек, холодильник и телевизор. Который, по мнению Савельева, неприлично маленький. А самое невыносимое — запрет администрации на покупку нового за свой счет, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

Официального подтверждения этому нет.

2 августа на выходе из зала заседаний Совета Федерации задержали сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Его подозревают в организации убийства. Что известно о Савельеве и его задержании — в материале «Вечерней Москвы».