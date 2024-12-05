В ночь на 5 декабря в центре Краснодара произошел взрыв в колодцах канализации. По предварительным данным, в них скопился газ. В результате оказался поврежден тротуар, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Видеозапись происшествия показывает, что крышки двух люков вылетели со своих мест от взрыва на перекрестке улиц Северная и Садовая с разницей в секунду. Неподалеку у стены здания стоял человек, который остался невредим. Взрыв произошел ориентировочно в 4:30.

"Подорвало два колодца. Уже после приезда служб стало понятно, что это не взрывное устройство. Скорее всего скопившийся газ, либо какие-то иные причины. Сейчас работает лаборатория, будут установлены истинные причины", - отметил заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

Территорию сразу оцепили. Обращений от жителей об отключении электроэнергии, воды или тепла в ЕДДС не поступало. В ближайшее время покрытие тротуара восстановят.