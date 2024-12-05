Суд по делу об убийстве военкора Бентли начался в Донецке

Суд по делу об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли начнется в четверг, 5 декабря, в Донецке.

Стало известно, что процесс будет проходить в Донецком гарнизонном военном суде, передает РИА Новости.

Расследование дела об убийстве в ДНР военкора из США Рассела Бентли с позывным «Техас» полностью завершено, а все полученные материалы переданы в суд. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

СК РФ также сообщил, что обвиняемыми по делу о смерти Бентли проходят военнослужащие Вооруженных сил РФ Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин, а также Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов до смерти избили и запытали Бентли.

20 сентября СК РФ завершил расследование убийства Бентли, получившего российское гражданство. В апреле 2024 года его жестоко избили, затащили в автомобиль и подорвали. Чем был известен Бентли и кого обвиняют в его убийстве — в материале «Вечерней Москвы».