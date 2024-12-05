Двоих пенсионеров зверски убили в российском регионе

В Сарове Нижегородской области обнаружены тела двоих пожилых людей с колото-ножевыми травмами, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Трупы нашли 4 декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина. Отмечается, что жертвами стали 78-летний мужчина — у него множественные ножевые ранения, а также 77-летняя женщина с отсеченной головой. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства преступления.

В октябре следователи возбудили уголовное дело против 18-летнего жителя Омской области, подозреваемого в убийстве пенсионерки. По предварительным данным, молодой человек стал избивать женщину из-за замечаний о громкой музыке.

Трагедия произошла в деревне Холдеевка. Тело 69-летней женщины с ножевыми ранениями нашел родственник, пришедший в гости. По версии следствия, ночью 16 октября бабушка сделала замечание внуку, попросив сделать музыку потише. В ответ на это он сначала жестоко избил ее, а затем нанес несколько ножевых ударов. От полученных травм пенсионерка скончалась. Подозреваемый был оперативно задержан.

До этого похожее убийство произошло в городе Белово в Кемеровской области. По некоторым данным, внук убил и расчленил свою бабушку из-за того, что она не пустила его купаться с друзьями. Голову и руки подросток выкинул в канал, а остальные части тела отнес на помойку.