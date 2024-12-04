Пенсионерка из Ставрополя поверила «сотрудникам банка» и отдала им миллионы

Жительница Ставрополя перевела аферистам более 14,6 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Неизвестный представился 62-летней женщине сотрудником финансовой организации. По его словам, кто-то получил доступ к счетам россиянки и попытался оформить кредиты на нее. Чтобы банк не выдал мошеннику деньги, она должна взять «встречные» займы.

Женщина последовала инструкциям, затем отправила полученные деньги на «безопасный счет». Всего пострадавшая отдала аферистам более 14,6 миллиона рублей и только после этого обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить личности злоумышленников и их местоположение.

В полиции напомнили, что стоит соблюдать осторожность при общении с незнакомцами. Правоохранители советуют прервать разговор в случае, если собеседник говорит о проблемах со счетом.