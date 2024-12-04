Мошенники украли у москвича 90 тысяч рублей в его день рождения

Мошенники якобы украли с помощью фишинговой ссылки у жителя столицы 90 тысяч рублей в его день рождения.

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Об этом в среду, 4 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— На телефон 57-летнего именинника пришло сообщение о том, что банк подготовил ему денежный подарок в честь торжества. Мужчина перешел по ссылке и обнаружил, что с его счета было списано несколько десятков тысяч рублей, — передает слова собеседника РЕН ТВ.

По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов якобы начали проверку. Официального подтверждения этому нет.

Ранее МВД предупредило о новой мошеннической схеме «Спуфинг». Аферисты используют подменные номера телефонов, сайтов и различных файлов, чтобы получить доступ к устройству, распространить вирусы и заполучить деньги. Полицейские призвали россиян обращать внимание на адрес отправителя, не доверять телефонным звонкам и не разглашать личную информацию в Сети.