Стали известны подробности дела о заражении ребенка ВИЧ на Камчатке

Стали известны подробности истории с заражением младенца ВИЧ в Петропавловске-Камчатском. Как пишет Telegram-канал Mash, пострадавший ребенок - девочка, которой уже исполнилось четыре года.

Напомним, ранее управление СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту заражения в городском роддоме малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека. По версии следствия, причиной инфицирования могла стать халатность сотрудников медучреждения.

Между тем родители девочки утверждают, что медсестры могли накормить новорожденную зараженным молоком. По словам матери, еще в момент оформления ее предупредили, что в отделении есть женщины с ВИЧ.

"Малышка родилась раньше срока, на 32 неделе - ее поместили в специальный бокс, кормили из бутылочки, маму не пускали", - говорится в публикации.

Все четыре года, пока девочка росла, она постоянно болела. А этой осенью ее повезли в Москву на операцию по удалению небольшой опухоли. И после сдачи анализов выяснилось, что у малышки ВИЧ. В семье уверены, что заразили ее именно в роддоме: ни у матери, ни у отца вирус не выявлен.

Вполне возможно, что попал он в организм ребенка с чужим молоком - персонал мог перепутать бутылочки, которые хранились в одном холодильнике.