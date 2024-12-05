Мошенники придумали «новогоднюю» схему обмана в Telegram

Многие крупные компании устраивают для клиентов розыгрыши призов к новогодним праздникам, мошенники превратили это развлечение к схему обмана, рассказала агентству «Прайм» маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина. По ее словам, они создают фальшивые аккаунты под личиной известных брендов и фирм.

Те, кто соглашается поучаствовать в розыгрыше, якобы выигрывают. После этого под предлогом вручения приза у них пытаются узнать личную информацию. Эксперт посоветовала ни в коем случае не раскрывать конфиденциальную информацию.

Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю, — пояснила Бастрыкина.

Ранее мошенники начали использовать новую схему кибератак под названием «спуфинг». Это кибератака, при которой злоумышленник выдает себя за другого человека или компанию, чтобы завоевать доверие потенциальной жертвы. Целью хакеров является получение доступа к мобильным устройствам, распространение вирусных программ, а также кража денежных средств и личной информации.

До этого аналитики из компании F.A.С.С.T. предупредили, что группа злоумышленников оформляла микрозаймы, взламывая аккаунты россиян на «Госуслугах». Эксперты по кибербезопасности рассказали, что мошенники каждый день зарабатывали таким образом по несколько миллионов рублей. В публикации сказано, что специалисты расследовали ряд случаев, произошедших в 2020–2021 годах. Жертвами стали как финансовые организации, так и обычные граждане, которые не знали, что их взломали.