Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева из Забайкальского края Адам Ислуев устроил пьяный дебош в самолете. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел 3 декабря во время перелета из Москвы в Читу. Подвыпивший помощник парламентария обматерил как попутчиков, так и экипаж самолета, грозясь избить всех недовольных его поведением.

В конце концов Ислуев решил не ограничиваться словесными предупреждениями и набросился на стюарда. Позже дебошира сняли с рейса передали правоохранителям, а сам Гурулев сообщил об увольнении хулигана, говорится в публикации.

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Министр спорта из Тувы Субудай Монгуш станцевал пьяным на вечеринке в Монголии и попал на видео. Отмечалось, что чиновник, вероятно, будет отстранен от должности.

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