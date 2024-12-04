В Москве пенсионерка постирала кошку

В Москве 80-летняя пенсионерка в квартире на Кировоградской улице случайно постирала кошку. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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Пожилая горожанка позвонила в МЧС с просьбой быстрее прислать спасателей, чтобы они помогли открыть машинку. По словам женщины, она не заметила, когда животное пробралось в барабан и запустила стирку.

Спустя некоторое время она услышала странный шум и увидела питомицу. Кошка выжила.

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До этого сообщалось, что пьяный житель Красноярска из-за ревности расправился с кошкой сожительницы на глазах у ребенка.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Еще раньше житель Приморья выстрелил в кошку и попал под следствие.