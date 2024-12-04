В самолете с россиянами сработал опасный сигнал

В самолете, летевшем из Египта в Уфу, сработал сигнал о столкновении с землей, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Отмечается, что он оказался ложным, угрозу бедствия пилоты не объявляли.

Командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Самолет успешно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании S7, выполнявший рейс из Иркутска в Пекин, начал резко терять высоту прямо во время полета. Пассажиры рассказали, что во время инцидента их захлестнула паника.

При этом фитнес-тренер Анна Ляховская, которая была на борту, рассказала, что у одной девочки семи лет случилась паническая атака. Ей дали стакан воды, и все прошло. Девушка добавила, что сама она не почувствовала резкой потери высоты. Тренер поделилась, что почти перед посадкой пассажирам сказали «сохранять спокойствие», после чего из панели сверху выпали кислородные маски. Бортпроводники объяснили, как ими правильно пользоваться.

Ляховская отметила, что пассажирам сразу сообщили, что сработал сигнал разгерметизации. Тогда командир самолета решил идти на снижение. Однако вскоре система опять заработала, и посадка прошла в штатном режиме.