СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Грозном

Telegram-канал Baza опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой, как утверждается, запечатлен момент взрыва в Грозном. По данным канала, город мог атаковать украинский беспилотник, удар пришелся на один из объектов полка полиции специального назначения имени А. Кадырова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах видно, как в небе возникает вспышка света, после чего звучит оглушительный взрыв. Затем слышно, как срабатывает сигнализация у близстоящих автомобилей.

По данным канала, жители Грозного слышали звук взрыва в городе. Предполагалось, что это могла быть попытка атаки беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 4 декабря уничтожены 24 украинских дрона. Всего Вооруженные силы Украины пытались атаковать шесть российских регионов.

До этого стало известно, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА за два часа утром 4 декабря. Атаки фиксировались в период с 05:30 до 07:40 по московскому времени. В частности, шесть дронов уничтожены над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.