Baza опубликовала видео с моментом взрыва в Грозном

Telegram-канал Baza опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой, как утверждается, запечатлен момент взрыва в Грозном. По данным канала, город мог атаковать украинский беспилотник, удар пришелся на один из объектов полка полиции специального назначения имени А. Кадырова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Грозном
© ТАСС

На опубликованных кадрах видно, как в небе возникает вспышка света, после чего звучит оглушительный взрыв. Затем слышно, как срабатывает сигнализация у близстоящих автомобилей.

По данным канала, жители Грозного слышали звук взрыва в городе. Предполагалось, что это могла быть попытка атаки беспилотника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России в ночь на 4 декабря уничтожены 24 украинских дрона. Всего Вооруженные силы Украины пытались атаковать шесть российских регионов.

До этого стало известно, что средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА за два часа утром 4 декабря. Атаки фиксировались в период с 05:30 до 07:40 по московскому времени. В частности, шесть дронов уничтожены над Ростовской областью, два — над Курской областью, по одному — над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

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