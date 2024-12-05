Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска пассажир погиб, пытаясь избежать задержания полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предоставленной информации, 33-летний Сергей был задержан правоохранителями утром 5 декабря. Очевидцы рассказали, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался. Полицейские подошли к Сергею и предложили ему пройти в отдел для оформления административного протокола.

Однако по пути Сергей внезапно передумал и, бросив сумку в сторону сотрудников, попытался сбежать. Он перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа. После падения его доставили в медицинский пункт, но, к сожалению, спасти его не удалось — он скончался до прибытия скорой помощи, говорится в публикации.

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Самолет авиакомпании Air India, который летел из Ньй-Йорка в Дели (Индия), экстренно посадили в Москве из-за смерти американца. До посадки спасти пассажира пытались бортпроводники. Погибшему 60 лет, у него два гражданства — США и Индии. Рассматриваются различные версии произошедшего от сердечного приступа до отравления, утверждает собеседник.