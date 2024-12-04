Арестованный топ-менеджер «Ростелекома» Шадрин отказался признавать вину

Арестованный по делу о мошенничестве на сумму свыше 180 миллионов рублей директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО«Ростелеком» Владимир Шадрин отказался признавать вину.

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Об этом он заявил в среду, 4 декабря, во время судебного заседания.

— Я не совершал каких-либо преступлений, — передает слова Шадрина РИА Новости.

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест топ-менеджера «Ростелекома» до 12 января. Во время судебного разбирательства Шадрин попросил смягчить себе наказание.

В четверг, 14 ноября, в Москве арестовали одного из директоров «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица. Обоих заподозрили в хищении бюджетных средств. Примечательно, что в компании Шадрин отвечал за замедление YouTube — после его ареста видеохостинг снова заработал. В чем именно обвиняют бизнесменов и чем они известны — в материале «Вечерней Москвы».