В Подмосковье мужчина заживо сгорел на воздушном шаре

В подмосковном Раменском мужчина получил смертельные ожоги во время полета на воздушном шаре, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Романтический полет заказала супружеская пара. В воздухе от горелок соединился шланг, и начался пожар. Супруги и пилот получили тяжелые ожоги. Управлявший шаром мужчина смог посадить аэростат, но через некоторое время скончался.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Следствие намерено привлечь к ответственности организатора полетов. По версии СК, он знал об опасных изменениях конструкций шара, но все равно разрешил полет. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось о трагической гибели оператора шара под Дмитровом в том же регионе. Аэростат во время подготовки к полету унес сотрудника компании на огромную высоту. Мужчина сорвался и погиб.