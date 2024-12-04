В Красноярске школьника нашли мертвым в квартире

Полицейские выясняют обстоятельства смерти школьника, тело которого обнаружено в квартире на правобережье Красноярска.

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В среду правоохранители получили сообщение из медучреждения: врачи скорой помощи констатировали смерть подростка, найденного у себя дома на улице Коломенской.

По сведениям стражей порядка, парня обнаружила его знакомая, которая пришла к нему в гости. Девушка сразу вызвала бригаду медиков.

Согласно предварительной версии, смерть наступила в результате вдыхания газа из баллончика, проинформировали в региональном управлении МВД.

Российская Газета

В ведомстве уточнили, что школьник 2008 года рождения воспитывался в полной семье, на учете в органах профилактики не числился.