Российского дипломата и его жену избили в Марокко

Российского дипломата и его жену избили таксисты в марокканской Касабланке. Как сообщает Telegram-канал Mash, местные набросились на супругов на фоне слухов о том, что РФ якобы пытается сорвать Чемпионат мира по футболу в 2030 году.

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Инцидент произошел возле отеля. Группа таксистов предложила свои услуги, а после увидела, что пара ждет водителя, работающего через сервис InDrive. Мужчины стали высказывать дипломату претензии, а после поняли, что он и его жена из России, и напали.

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Остановить потасовку смогли сотрудники отеля, которые прогнали разъяренную толпу. Вскоре на место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи — пострадавших доставили в частную клинику. Какие травмы получили россияне канал не уточняет.

Из-за инцидента в Касабланке ввели режим максимальной боевой готовности. Нападавших нашли и задержали.