Девушке вонзили нож во влагалище после изнасилования

В Екатеринбурге в больницу №23 доставили 20-летнюю девушку с множественными ножевыми ранениями после изнасилования, сообщает агентство URA.RU.

Пострадавшая вместе с сожителем распивали алкоголь в квартире у знакомого. Когда партнер девушки ушел в магазин за спиртным, хозяин квартиры изнасиловал девушку, а после ударил ножом в область лобка и промежности.

Девушка и ее сожитель проводили время в гостях у своего знакомого на улице Педагогической, выпивали. Когда гражданский супруг отлучился в магазин за алкоголем, хозяин набросился на гостью и изнасиловал. Потом принес с кухни нож и нанес жертве множество ударов в руки, лобковую область и промежность, — рассказал источник агентства.

Вернувшийся из магазина мужчина сломал насильнику нос и несколько раз ударил его вилкой. В итоге насильника тоже госпитализировали. После оказания первой помощи он был задержан. В ближайшее время его и второго собутыльника проверят на детекторе лжи.

До этого в Казани на улице Чапаева местный 37-летний житель изнасиловал 33-летнюю подругу и выкинул ее в окно. Безработный мужчина отрицает вину. Против него возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.