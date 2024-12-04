Россиянин изнасиловал подругу и выкинул ее из окна квартиры

В Казани на улице Чапаева местный 37-летний житель изнасиловал 33-летнюю подругу и выкинул ее в окно, сообщает портал KazanFirst. Безработный мужчина отрицает вину. Против него возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

Девушку при этом доставили в больницу. У нее диагностированы перелом позвоночника и копчика.

Ранее сообщалось, что суд приговорил арестанта из колонии под Омском к 18 годам и шести месяцам лишения свободы за то, что в августе прошлого года он взял в заложники и изнасиловал медсестру в филиале медсанчасти УФСИН. Первые два года рецидивист проведет в тюрьме.

До этого в Оренбургской области задержали 37-летнего железнодорожника, надругавшегося над женщиной в вагоне электрички. Мужчина напал на жертву в ночь на 27 ноября во время стоянки на станции Медногорск. В скором времени его задержали, и он дал признательные показания.