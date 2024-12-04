Бастрыкин затребовал доклад по фактам незаконного вывоза детей за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям девяти региональных следственных управлений СК представить доклады по озвученным в СМИ фактам незаконного вывоза детей в иностранные государства.

Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главе ведомства доложат по доводам, озвученным на федеральном канале, о противоправных фактах вывоза детей в иностранные государства», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях СК.

В ведомстве уточнили, что на одном из федеральных телеканалов вышла программа, в которой обсуждалась ситуация с вывозом российских детей за границу.

Отмечается, что в некоторых регионах РФ продолжают работать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Следователи проверяют озвученные факты.

Бастрыкин дал поручение руководству следственных управлений СК России по Приморскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областям, а также республикам Коми и Крым представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования.