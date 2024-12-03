Туристка из России выпала из окна 37-го этажа здания в Таиланде

В Таиланде россиянку нашли около многоэтажного здания после того, как она выпала из окна. Об этом сообщает Thaiger.

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Инцидент произошел в Бангкоке, в районе Пхая Тай. 24-летняя женщина выпала из окна 37-го этажа и приземлилась на улицу рядом со зданием. Спасти пострадавшую приехавшим на место медикам не удалось.

После произошедшего сотрудники полиции начали расследование. Выяснилось, что в момент инцидента в квартире находился 39-летний возлюбленный россиянки, он также является гражданином РФ. После выпадения женщины он долго плакал, и для общения с ним вызвали переводчика.

По словам соседей, перед произошедшим они слышали, как жильцы ссорятся. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых нет признаков того, что в квартиру входил кто-то еще.

На данный момент правоохранители продолжают расследование.

Известно, что пара сняла жилье на год, но вместе они прожили в квартире 15 дней.