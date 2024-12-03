Генпрокуратура направила в суд дело о теракте на Крымском мосту

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении восьми лиц, обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В Генеральной прокуратуре [РФ] утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли обвиняемых и других лиц.

"Во исполнение задуманного Малюк совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал", - отметили в Генпрокуратуре РФ.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается, отметили в ведомстве.