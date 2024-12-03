Татьяне Лазаревой* грозит до семи лет заочно по делу о пропаганде терроризма

До 7 лет лишения свободы за пропаганду терроризма грозит бывшей российской телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом), в отношении которой в ближайшее время начнется заочный процесс во 2-м Западном окружном военном суде. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В случае вынесения в отношении Лазаревой обвинительного приговора в ходе заочного судебного процесса по уголовному делу о террористической направленности ей грозит максимальный срок в виде семи лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Санкция вменяемой Лазаревой статьи (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы (или иного дохода осужденной за период от 3 до 5 лет), а также в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (администрирование интернет-ресурсов) на срок до пяти лет.

Как сообщалось ранее, процесс над Лазаревой будет проходить в заочной форме. Материалы уголовного дела уже зарегистрированы, а дата предварительных слушаний будет назначена в ближайшее время.

Лазарева заочно арестована и находится в международном розыске. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета). В августе 2023 года Лазарева в ходе записи интервью на канале одного из видеохостингов публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив тем самым публичное оправдание терроризма.