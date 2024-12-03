Двух топ-менеджеров РЖД обвинили в получении взяток на 105 млн рублей

Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании РЖД Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении взяток на сумму свыше 105 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Кириллову и Савченко предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Сумма взяток, вменяемых им в вину, составляет порядка 105 миллионов рублей, — передает слова собеседника ТАСС.

Других подробностей по делу не сообщается. Официального подтверждения обвинений в адрес Кириллова и Савченко нет.

Ранее заместителю руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Обвиняемый находится под стражей, суд отказался отпустить Каменева под домашний арест. Свою вину он не признал, в его квартирах прошли обыски.