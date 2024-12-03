В метро Москвы спасли спустившуюся на рельсы женщину

Женщина спустилась на рельсы на станции метро "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метро Москвы, ее спасли от прибывающего поезда. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Бабушкинская". Женщина в возрасте около 50 лет спустилась на рельсы, ее подняли на платформу, она жива", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у пассажирки незначительное повреждение ноги, есть ли еще раны, диагностируют медики.

"В настоящее время устанавливается, с какой целью женщина спустилась на пути и пошла в тоннель", - добавил представитель оперативных служб.

Ранее на северном участке Калужско-Рижской ветки были увеличены интервалы движения из-за человека на пути, прерывалось движение поездов от станции "Медведково" до станции "Бабушкинская". Затем движение восстановили.