В Подмосковье девятиклассник проломил голову юноше, поймавшего его за курением

В Лосино-Петровском городском округе девятиклассник проломил голову 14-летнему дежурному, который поймал его за курением в школьном туалете и рассказал учителям. Об этом сообщает mk.ru.

По информации СМИ, инцидент произошел 29 ноября в поселке Свердловский. Восьмиклассник во время дежурного обхода школы уличил двоих 16-летних юношей в курении, после чего передал информацию классному руководителю. После занятий один из старшеклассников подкараулил подростка и избил, проломив юноше голову.

Потерпевший самостоятельно добрался домой, откуда вызвал скорую. Его родители написали на несовершеннолетнего хулигана заявление в полицию. По словам отца пострадавшего школьника, родители агрессора предложили оплатить лечение и реабилитацию их сына. Родительский комитет школы потребовал, чтобы нападавшего отстранили от занятий, а разбирательство в отношении него довели до конца.

Потерпевший юноша находится в больнице. Он ждет операцию, во время которой ему должны восстановить поврежденную лобную долю.