Стали известны подробности смерти детсадовца на горке в Нижнем Новгороде

В момент смерти трехлетнего мальчика в детском саду Нижнего Новгорода с малышами гуляла одна воспитательница. Она работает в дошкольном учреждении с 2019 года и имеет первую квалификационную категорию. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил глава городского департамента образования Владимир Радченко.

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Отмечается, что в настоящее время женщина не выполняет свои обязанности по собственной воле, основываясь на своем заявлении. В то же время воспитательница не была отстранена от работы. Жалоб на работу сотрудницы детского сада не поступало, о ней положительно отзываются коллеги и родители.

Радченко подчеркнул, что помещения детского сада оснащены игровым оборудованием, отвечающим всем требованиям. Кроме того, руководство детского сада подтвердило наличие документации на игровое оборудование.

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Также стало известно, что директор детского сада находится в постоянном контакте с семьей мальчика. Она выполняет свои обязательства и сотрудничает со следствием, передает NewsNN.

В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок погиб во время прогулки в детском саду, задохнувшись из-за зацепившейся за горку одежды. Об этом сообщает прокуратура региона. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, днем на улице Богдановича.

28 ноября стало известно о том, что в Ленинградской области умерла полуторамесячная девочка после кормления своей 27-летней матерью. Она оставила ее одну в комнате на короткое время, а когда вернулась, обнаружила, что младенец уже скончался.