Пенсионеры устроили «битву» с коммунальщиками из-за кабеля в Хабаровске

В Хабаровском крае трое пенсионеров устроили драку с сотрудниками коммунальной службы из-за кабеля, который тянули в подвал дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Трубной, трое жителей дома заметили около подъезда группу коммунальщиков, которые тянули в подвал дома силовой кабель.

Пенсионеры дали отпор незваным гостям и напали на электриков, не дав им подключить к щитку в подъезде провод, который тянулся от строящегося рядом ЖК. Чье распоряжение выполняли коммунальщики — неизвестно, пенсионеры отобрали у них кабель.

До этого сообщалось, что жительница Южно-Сахалинска через суд добилась возмещения ущерба за потоп в квартире от управляющей компании. Женщина обратилась с иском к УК после прорыва отопительной трубы в квартире, после которого было повреждено имущество, а помещение было непригодно для проживания. Коммунальщиков обязали выплатить 493 тыс. рублей в качестве материальной компенсации, а также штраф 261 тыс рублей и расходы на оплату адвоката и услуг оценщика.