В Ростовской области осужденная на 15 лет в России украинская шпионка Галка попала на видео ФСБ. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе УФСБ России по региону.

На кадрах видно, как двоих задержанных Нонну Галку и Виктора Мешнякова заводят в здание суда и потом на место для подсудимых в зале. Они общаются со своими адвокатами, а затем суд оглашает приговор.

Ранее сообщалось, что двоих жителей Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ.