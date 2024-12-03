Директор магазина задушил вора-алкоголика в Подмосковье

В подмосковном Раменском возбуждено уголовное дело в отношении директора супермаркета, который задушил посетителя в подсобном помещении, передает пресс-служба управления СКР по Московской области. Убитый до удушения попытался украсть из магазина бутылку с алкоголем.

Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил. Мотивом преступления явилась кража алкогольной продукции покупателем, — сообщили в Следкоме.

Сейчас руководитель супермаркета задержан. Вскоре в отношении него примут меру пресечения.

Ранее росгвардейцы предотвратили поножовщину в магазине в Новой Москве. На видео с камеры наблюдения видно, как женщина схватилась за нож и несколько раз замахнулась на сотрудницу. Выяснилось, что ранее женщину неоднократно ловили на попытке совершить кражу. Росгвардейцы задержали нападавшую. Ею оказалась 40-летняя жительница Московской области. Ранее женщина была судима. Нарушительницу порядка передали для дальнейшего разбирательства полиции.