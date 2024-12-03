Помилованный боец СВО дезертировал и убил человека в Екатеринбурге

Шокирующее преступление потрясло Екатеринбург: 43-летний участник СВО, помилованный указом президента России Владимира Путина и освобожденный от дальнейшего отбывания наказания по ранее вынесенному приговору, обвиняется в убийстве.

Как стало передает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, мужчина, имеющий обширное криминальное прошлое, дезертировал из воинской части в августе этого года, после чего неожиданно появился в Екатеринбурге. 30 ноября, во время распития спиртных напитков в гостях у 57-летнего местного жителя, между ними произошла ссора, переросшая в жестокое насилие.

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Подозреваемый избил, а затем задушил своего собутыльника в квартире на улице Просторная. В настоящее время задержанный находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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